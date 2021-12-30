Псковичи не готовы обменять длинные новогодние каникулы на отпуск

09:22, 30 декабря 2021, ПАИ

Владимир Жириновский предложил отменить фиксированные новогодние каникулы и присоединить эти выходные дни к отпускам россиян, чтобы у них была возможность самостоятельно выбрать, когда отдыхать. Однако псковичи чаще выступают против подобной инициативы, сообщает SuperJob.

Инициативу депутата поддержали 37% жителей Пскова, половина горожан (50%) оказались против такого нововведения, еще 13% затруднились с оценкой идеи.



Если среди мужчин примерно поровну сторонников и противников предложения (42% и 45% соответственно), то женщины чаще выступали против (58%).



Псковичи старше 45 лет свое право на отдых в январскую декаду отстаивают активнее более молодых сограждан (53%).



«Зимой не всегда хочется отдыхать, а летнего отпуска не хватает», — комментируют те, кто солидарен с Жириновским. Противники инициативы приводят другие аргументы: «Не нужно менять привычные устои. Дети и родители и так устают за полгода учебы»; «В большинстве случаев работодатель неохотно отпускает на две недели, что уж говорить о дополнительных днях!»