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Общество

Михаил Ведерников обратил внимание на организацию работы коммунальных служб в новогодние праздники

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на итоговом совещании с главами муниципалитетов 29 декабря обратил внимание на важность четкой и слаженной работы коммунальных служб в новогодние праздники, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. 

Вице-губернатор Василий Осипов отметил, что на муниципальных предприятиях созданы 94 аварийные бригады, также подготовлены запасы топлива на котельных. До Нового года главы районов еще раз проведут мониторинг и сформируют дополнительные аварийные бригады, а также будут осуществлять контроль за расходом топлива.

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» подготовил 97 аварийно-восстановительных бригад, также он будет оказывать помощь подрядчикам в случае возникновения аварийных ситуаций.

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