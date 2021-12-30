Михаил Ведерников обратил внимание на организацию работы коммунальных служб в новогодние праздники

09:26, 30 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на итоговом совещании с главами муниципалитетов 29 декабря обратил внимание на важность четкой и слаженной работы коммунальных служб в новогодние праздники, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Вице-губернатор Василий Осипов отметил, что на муниципальных предприятиях созданы 94 аварийные бригады, также подготовлены запасы топлива на котельных. До Нового года главы районов еще раз проведут мониторинг и сформируют дополнительные аварийные бригады, а также будут осуществлять контроль за расходом топлива.

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» подготовил 97 аварийно-восстановительных бригад, также он будет оказывать помощь подрядчикам в случае возникновения аварийных ситуаций.