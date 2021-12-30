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Общество

В Госдуме предложили продлить каникулы для школьников до 16 января

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отправила запрос на имя министра просвещения Сергея Кравцова с просьбой продлить каникулы для школьников до 16 января из-за ситуации с пандемией COVID-19, пишет РИА Новости.

«С целью недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса прошу вас рассмотреть возможность продления каникул для школьников на неделю - до 16 января 2022 года включительно», - отмечается в документе.

Кроме того, для выполнения норм учебного плана парламентарий предлагает рассмотреть возможность компенсации пропущенных занятий в дальнейшие периоды на усмотрение Минпросвещения. Лантратова отметила, что инициатива была вызвана, в частности, обращениями родителей, в которых они просили рассмотреть вопрос о продлении школьных каникул, чтобы минимизировать социальные контакты школьников.

«Такая мера мне кажется правильной в случае, если ситуацию с распространением инфекции не получится оперативно взять под контроль. Но это возможно, если только министерство сочтёт, что образовательная система сможет адаптироваться к предложенной замене одной учебной недели на другую без вреда для наших детей», - подчеркнула она.

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