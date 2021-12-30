Любителей виски и кофе задержала Росгвардия в Пскове
В Пскове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в кражах, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении Росгвардии по Псковской области.
29 декабря в 17:11 наряд вневедомственной охраны получил информацию о том, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 31-летнего гражданина, который пронес через кассовый узел кофе, не заплатив за него.
В этот же день в магазине, расположенном на Крестовском шоссе, сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала бутылку виски.
Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.
Комментарии: 0 Обсудить >>>