Любителей виски и кофе задержала Росгвардия в Пскове

09:39, 30 декабря 2021, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в кражах, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении Росгвардии по Псковской области.

29 декабря в 17:11 наряд вневедомственной охраны получил информацию о том, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 31-летнего гражданина, который пронес через кассовый узел кофе, не заплатив за него.

В этот же день в магазине, расположенном на Крестовском шоссе, сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала бутылку виски.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.