Мечту 13-летнего псковича осуществил начальник регионального УМВД
Мечту 13-летнего псковича осуществили в рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» генерал-майор полиции Алексей Овсянников и сотрудники регионального УМВД. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В преддверии Нового года представители регионального УМВД посетили псковский Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и от имени руководства поздравили его воспитанников и персонал с наступающим Новым годом.
К праздничному столу гости привезли пиццу, а чтобы школьные каникулы прошли для ребят веселее – для них специальные сертификаты.
Особый подарок ждал 13-летнего Тимофея, давно мечтавшего о велосипеде. В рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» полицейские вручили мальчику заветный подарок и передали поздравления от начальника УМВД России по Псковской области генерал-майора полиции Алексея Овсянникова.
Как планируете провести новогодние каникулы?
О хитром расчёте отпускных, выборе хорошего вина и новогоднем интервью Михаила Ведерникова – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»