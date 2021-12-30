Мечту 13-летнего псковича осуществил начальник регионального УМВД

09:43, 30 декабря 2021, ПАИ

Мечту 13-летнего псковича осуществили в рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» генерал-майор полиции Алексей Овсянников и сотрудники регионального УМВД. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В преддверии Нового года представители регионального УМВД посетили псковский Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и от имени руководства поздравили его воспитанников и персонал с наступающим Новым годом.

К праздничному столу гости привезли пиццу, а чтобы школьные каникулы прошли для ребят веселее – для них специальные сертификаты.

Особый подарок ждал 13-летнего Тимофея, давно мечтавшего о велосипеде. В рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» полицейские вручили мальчику заветный подарок и передали поздравления от начальника УМВД России по Псковской области генерал-майора полиции Алексея Овсянникова.