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9 января во Дворе Постникова организуют Рождественскую вечёрку

9 января в 17:00 во Дворе Постникова организуют Рождественскую вечёрку, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Обычно начало января – время «выдоха» и некоторого разочарования. К седьмому числу новогодние шоу-программы затерты на сценах по сорок раз, остатки домашних салатов подъедены, и в гости больше почти не зовут. Давно отзвенели утренники в детских садах и развивающих центрах; кончаются школьные каникулы. Угас запал предновогодних ожиданий, впереди – уже скоро – обычная рабочая неделя. На городские помойки выносят первые елки с остатками мишуры, но в Псковском музее праздник продолжается и нет места грусти», - анонсируют свое мероприятие организаторы.

В программе Рождественской вечёрки: посещение выставки ёлочных игрушек; музыкальное вертепное представление о казни царя Ирода; встреча с настоящими колядовщиками; песни и пляски до упаду под живую музыку.

Предварительная запись по телефонам 8 8112 29 22 60, +7 911 358 08 16.

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