Генерал армии Виктор Золотов поздравил военнослужащих и сотрудников ведомства с Новым годом

16:44, 30 декабря 2021, ПАИ

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов поздравил личный состав и ветеранов ведомства с наступающими праздниками и пожелал счастливого Нового года и Рождества, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Директор Росгвардии подчеркнул, что, находясь в эпицентре важнейших общественно-политических событий, обеспечивая общественный порядок, работая в зонах стихийных бедствий, войска внесли значительный вклад в дело укрепления национальной безопасности, с честью выполнив все поставленные задачи.

Генерал армии Виктор Золотов отметил, что в ведомстве удалось создать серьезный задел для устойчивого развития социальной и ресурсной базы. Глава ведомства добавил, что главной оценкой итогов работы войск стала благодарность многих тысяч людей, залогом спасения жизни которых стали мужество и самоотверженность росгвардейцев.

Главнокомандующий выразил признательность всему личному составу войск национальной гвардии за безупречную службу, профессионализм и беззаветную преданность выбранному делу.

Генерал армии Виктор Золотов пожелал крепкого здоровья семьям росгвардейцев, успешной учебы и твердых знаний кадетам и курсантам ведомственных учебных заведений, долгих лет жизни, бодрости и оптимизма ветеранам войск правопорядка – мудрым наставникам молодого поколения.