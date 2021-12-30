Псковская область получит 268,5 тысячи на выплаты медработникам за выявление онкологии

10:22, 30 декабря 2021, ПАИ

Псковская область получит 268,5 тыс. рублей на выплаты медицинским работникам за выявление онкологии. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ.

Всего в 2022 году федеральный центр выделит на специальные выплаты медицинским работникам за выявленные онкологические заболевания у пациентов свыше 155,4 млн рублей. Распоряжение о распределении этих средств между территориальными фондами обязательного медицинского страхования (ОМС) подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Такие доплаты врачи и медицинский персонал получают с 2020 года за то, что помогают диагностировать болезнь на ранней стадии, когда шансы на эффективное лечение, как правило, выше.

При подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации из фонда ОМС направляется дополнительное финансирование. Поликлиника в свою очередь выплачивает деньги сотрудникам.