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Общество

29 молодых семей Пскова получили социальную выплату на покупку жилья в 2021 году

В 2021 году 29 молодых семей в Пскове получили социальную выплату на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Мера поддержки оказана в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова». На эти цели направлено около 23 млн рублей. Финансирование осуществлялось за счет федерального и областного бюджетов.

Также в 2021 году в Пскове продолжилась реализация областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах». В рамках 4-го этапа программы на территории муниципалитета планируется расселить 52 многоквартирных жилых дома, признанных аварийными.

Для этого между комитетом по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области и муниципальным образованием «Город Псков» заключено соответствующее соглашение, а также подписан контракт с подрядной организацией ООО «ТехноСтрой» на проектирование и строительство 198-квартирного жилого дома для переселения граждан из аварийных жилых домов, включенных в программу. Дом будет построен на пересечении улиц Юности и Инженерной до 1 декабря 2023 года.

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