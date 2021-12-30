Искусственную ёлку устанавливают в Кунье

11:01, 30 декабря 2021, ПАИ

В Кунье на площади у автостанции устанавливают новогоднюю искусственную ёлку с украшениями и гирляндами. Как сообщает районная газета «Пламя», высота каркасного дерева составляет 8 метров.

В преддверии новогодних праздников каждый район Псковской области получил из регионального бюджета по 1 миллиону рублей на украшения. В Куньинском районе с учётом мнения населения приняли решение приобрести искусственную ель.

30 декабря в поселок привезли не только ёлку, но и другие украшения - полутораметрового снеговика, снежинки и декоративные консоли.

Кроме того, на площади Ленина расположена настоящая ёлка - главный новогодний символ в Кунье.