Искусственную ёлку устанавливают в Кунье
В Кунье на площади у автостанции устанавливают новогоднюю искусственную ёлку с украшениями и гирляндами. Как сообщает районная газета «Пламя», высота каркасного дерева составляет 8 метров.
В преддверии новогодних праздников каждый район Псковской области получил из регионального бюджета по 1 миллиону рублей на украшения. В Куньинском районе с учётом мнения населения приняли решение приобрести искусственную ель.
30 декабря в поселок привезли не только ёлку, но и другие украшения - полутораметрового снеговика, снежинки и декоративные консоли.
Кроме того, на площади Ленина расположена настоящая ёлка - главный новогодний символ в Кунье.
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