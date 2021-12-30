34% россиян считают, что наступающий год будет лучше для страны, чем уходящий

15:51, 30 декабря 2021, ПАИ

34% опрошенных россиян считают, что 2022 год будет лучше для страны, чем уходящий, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Такого мнения придерживаются молодые люди в возрасте 18-24 года (46%). При этом 39% опрошенных ответили, что год будет ни лучше и ни хуже 2021-го. 21% считают, что год будет скорее хуже.

Каждый пятый (22%) ожидает улучшения в ситуации с коронавирусом, а 11% надеются, что повысится уровень жизни. 9% ответили, что ожидают в новом году снижение цен и контроль за уровнем инфляции. 8% россиян ждут улучшений в экономике и столько же процентов ждут повышения пенсий.

7% ожидают позитивных изменений во внешней политике, 5% связали ожидаемые в 2022 году позитивные изменения с вакциной от коронавируса и отменой ограничений; 4% россиян ждут мира на Земле. При этом 19% россиян не ждут никаких позитивных изменений в 2022 году.

Среди возможных негативных событий, которые могут произойти в 2022 году, респонденты выделили инфляцию (21%), появление новой волны коронавируса и новых штаммов (9%), падение уровня жизни (8%), военные действия и конфликты (7%).