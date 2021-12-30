Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В России перестанут продавать ртутные термометры

Ртутные термометры в скором времени могут полностью исчезнуть из продажи в России, предупредили представители нескольких аптечных сетей, дистрибьюторов и маркетплейсов, пишет газета «Ведомости».

Собеседники издания напомнили о подписанной в 2013-2014 годах 128 странами, в том числе Россией, Минаматской конвенции, ограничивающей использование ртути в бытовых условиях. Однако Россия до сих пор не ратифицировала соглашение. С 2020 года документ запрещает производство, экспорт и импорт некоторых видов ртутьсодержащей продукции.

Крупнейшим производителем ртутных градусников в мире является Китай. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2019 году на него приходилось 95,7 процента импортированных в Россию термометров, содержащих ртуть (более поздних данных нет).

При этом в «Аптечной сети 36,6» сообщают, что ртутных термометров у них практически не осталось. В сети аптек «Ригла» пожаловались, что системные поставки градусников прекратились с первого квартала 2021 года из-за закрытия импорта из Китая, весь год компания распродавала остатки партий ртутных термометров, закупленных ранее, а их запасы уже сокращаются. Дистрибьютор ЦВ «Протек» сообщил, что также распродает остатки ртутных термометров, завезенных в прошлом году, а импортных поставок в этом году не было.

По данным DSM Group, еще в 2020 году ртутные термометры были самыми популярными в России, однако уже в 2021-м их продажи сократились вдвое. Аналитики DSM выяснили, что при отсутствии в аптеке ртутного градусника потребители в этом году покупали цифровые.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как планируете провести новогодние каникулы?
Проголосовать >>>

30 декабря 2021

Псков встал в предновогодних пробках
30 декабря 2021

Более 714 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
30 декабря 2021

Псковичи обеспечили кормом усатого охранника из археологического центра
30 декабря 2021

Проезд в автобусах Пскова подорожает с 10 января
30 декабря 2021

Ещё пять псковичей умерли от коронавируса
30 декабря 2021

Стоимость транспортных карт в Пскове изменится с 25 января
30 декабря 2021

Колокольню Троицкого собора в Пскове приняли после первой очереди реставрационных работ
30 декабря 2021

Псковичам рассказали, как должна оплачиваться работа в праздничные дни

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...