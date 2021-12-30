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Колокольню Троицкого собора в Пскове приняли после первой очереди реставрационных работ

55-метровую колокольню Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове приняли после первой очереди реставрационных работ, сообщил руководитель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик на рабочем выезде сегодня, 30 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Работы по колокольне мы приняли вчера, а по пороховым [помещениям. – ПАИ] – ещё в сентябре», – добавил Вадим Нэдик.

Заявка на финансирование работ из федерального бюджета была сформирована и направлена в Министерство культуры Российской Федерации Псковской епархией в 2018 году. В 2019 году были выделены денежные средства на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. Ремонтно-реставрационные работы начались в 2020 году.

Колокольню построили в XVIII веке из известняковых плит на месте древней башни «на Радчине всходе». В 1960 году постановлением Совета министров РСФСР этот памятник истории и культуры федерального значения был принят под охрану государством.

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