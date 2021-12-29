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Спорт

Дзюдоисты из Нойса влюбились в псковских девушек

В Пскове прошел международный турнир по борьбе дзюдо в память героев-десантников 6-й парашютно-десантной роты 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной воздушно-десантной дивизии. В мероприятии приняли участие 150 спортсменов из России, Эстонии и Германии. Как передает корреспондент ПАИ, в понедельник, 27 февраля, состоялась встреча спортсменов из Нойса (Германия) с заместителем мэра Пскова Николаем Михайловым.
 
 
В ходе встречи были намечены основные направления сотрудничества городов-побратимов в области спорта. Немецкая сторона пригласила псковских спортсменов принять участие в  празднике стрелков в Нойсе, который пройдет в конце лета. «Очень хотелось бы, чтобы наши спортсмены занимались не только дзюдо, но и гандболом. Эта игра очень популярна в Германии, и, к сожалению, менее востребована в России. Кроме того, мы рады, что у нашей молодежи есть возможность встречаться не только на ковре, но и во время соревнований по плаванью и гребле», - отметил директор общественной реальной школы Хольцхайм в Нойсе, ответственный за международные связи в городском спортивном союзе Нойса Вольфганг Шпангенбергер.
 
 
Корме того, в ходе встречи немецкие подростки отметили, что они очень бы хотели приехать в Псков еще раз, но жить уже не в гостинице, а в семьях псковских спортсменов. Дзюдоисты из Нойса добавили, что Псков очень красивый город и в нем много прекрасных достопримечательностей, но самой главной его достопримечательностью являются красивые девушки.  
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