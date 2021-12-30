Женщина пострадала при пожаре в порховской деревне Смоленец
Жилой дом загорелся в деревне Смоленец Порховского района, передаёт корреспондент газеты «Порховский вестник».
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Фото: Газета "Порховский вестник"
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Фото: Газета "Порховский вестник"
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Фото: Газета "Порховский вестник"
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Фото: Газета "Порховский вестник"
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Фото: Газета "Порховский вестник"
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Фото: Газета "Порховский вестник"
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Фото: Газета "Порховский вестник"
В результате пожара женщина отравилась продуктами горения. Пострадавшей оказывается помощь. Решается вопрос о госпитализации.
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