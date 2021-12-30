Проезд в автобусах Пскова подорожает с 10 января
Стоимость проезда в автобусах Пскова с 10 января увеличится до 31 рубля, сообщили в «Псковпассажиравтотрансе».
Такую сумму псковичи буду отдавать как при оплате наличными, так и при безналичном расчёте.
Проезд по транспортной карте будет как и ранее варьироваться в зависимости от количества поездок:
- за 1-10 поездок — от 29 рублей;
- за 11-20 поездок — от 28 рублей 50 копеек;
- за 21-30 поездок — от 28 рублей;
- за 31-40 поездок — от 27 рублей 50 копеек;
- за 41 поездку и выше — 27 рублей.
С 25 января также изменится стоимость единой транспортной карты и месячного проездного билета.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как планируете провести новогодние каникулы?
30 декабря 2021
Колокольню Троицкого собора в Пскове приняли после первой очереди реставрационных работ