Проезд в автобусах Пскова подорожает с 10 января

12:25, 30 декабря 2021, ПАИ

Стоимость проезда в автобусах Пскова с 10 января увеличится до 31 рубля, сообщили в «Псковпассажиравтотрансе».

Такую сумму псковичи буду отдавать как при оплате наличными, так и при безналичном расчёте.

Проезд по транспортной карте будет как и ранее варьироваться в зависимости от количества поездок:

за 1-10 поездок — от 29 рублей;

за 11-20 поездок — от 28 рублей 50 копеек;

за 21-30 поездок — от 28 рублей;

за 31-40 поездок — от 27 рублей 50 копеек;

за 41 поездку и выше — 27 рублей.

С 25 января также изменится стоимость единой транспортной карты и месячного проездного билета.