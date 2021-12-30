Оттепель до +2 градусов ожидается в Псковской области 31 декабря

13:23, 30 декабря 2021, ПАИ

31 декабря в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС, пройдут небольшие осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег и дождь.

Утром и днем в отдельных районах гололед, местами ледяной дождь, на дорогах гололедица.

Будет дуть южный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура по области: ночью -10…-5 градусов, днем 0…+2 градуса.

Атмосферное давление ниже нормы.