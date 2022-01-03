Топ-5 самых популярных плейлистов на YouTube-канале ПАИ в 2021 году

11:44, 03 января 2022, ПАИ

Все подводят итоги года. Мы также решили проанализировать наш YouTube-канал и определить топ-5 самых популярных плейлистов, чтобы вы смогли ещё раз пересмотреть и поностальгировать.

Возглавляет пятёрку II Международный кинофестиваль «Западные ворота». Он открылся 22 июля 2021 года. В программе кинофестиваля были премьерные показы российских фильмов, показы рейтинговых зарубежных фильмов, мастер-классы, встречи с актёрами, лазерное шоу и другие мероприятия. Все видео с фестиваля собраны на нашем YouTube-канале.

Также в уходящем году Псковское агентство информации при поддержке администрации Псковской области и комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области запустило уникальный цикл фильмов «Псковские храмы в ЮНЕСКО». Каждый из 10 эпизодов раскрывает уникальную историю храмов, тайны и познакомит зрителя с удивительными находками, которые скрывались под сводами храмов. В съёмках приняли участие десятки ведущих экспертов, краеведов, археологов и священнослужителей. Очень рекомендуем к просмотру весь цикл!

Если совсем заскучаете на каникулах, то вас прекрасно развлекут опросы нашего Никиты Черкашина. Все они также собраны в отдельный плейлист на нашем YouTube-канале.

Вся общественно-политическая повестка года доступна к просмотру в «Псковском телеграме». А в последнем выпуске уходящего года гвоздём программы стал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Одним из самых популярных плейлистов также стали видео о ЧП.