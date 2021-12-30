Как будут ходить автобусы в Великих Луках в Новый год и праздники

13:54, 30 декабря 2021, ПАИ

Во время январских праздников в Великих Луках меняется расписание автобусов, сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

31 декабря

Движение автобусов № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9б, 11, 12, 26 будет осуществляться по расписанию выходного дня.

По расписанию рабочего дня обслужат пассажиров автобусы по маршрутам № 1а, 2а, 4б, 13, 15.

1 января

№1а «Дружба – Воробецкое»

от ост. Дружбы – 14:20 15:35 17:05 18:25 19:55

от ост. Воробецкое - 15:00 16:25 17:45 19:10 20:35

№2 «Телецентр — Дубрава-2» и №15 «Мебельный комбинат — Булынино» с 06:00 до 20:20

№4б «ПМК – Воробецкое»

от ПМК - 09:50, 11:30, 12:50, 16:00, 17:20

от ост. Воробецкое - 10:35, 12:10,13:30,15:20, 16:40, 18:05

№6 «Райбольница — Демидово»

от Райбольницы - 10:10, 11:40, 15:30, 16:55

от Демидово - 11:00, 12:20, 16:05, 17:35

Отменяется движение автобуса №9 «Лаврино – Фотьево».

2 января

№4б «ПМК – Воробецкое»

от ПМК - 06:50, 08:05, 08:25, 09:30, 09:50, 11:00, 11:30, 12:30, 12:50, 15:00, 16:00, 16:25, 17:20, 17:45, 18:50, 19:20

от ост. Воробецкое - 07:20, 07:45, 08:45, 09:10, 10:15, 10:35, 11:45, 12:10, 13:10, 13:30, 15:20, 15:45, 16:40, 17:05, 18:00, 18:25, 19:30, 20:00

С 1 по 9 января

№9б «Лаврино – Инкубаторная»

от Лаврино - 7.25, 8.10, 9.05, 10.00, 10.50, 14.30, 15.20, 16.00, 16.45, 17.35, 18.25, 19.20, 20.15

от Инкубаторной - 7.10, 7.50, 8.40, 9.30, 10.25, 14.05, 15.00, 15.40, 16.25, 17.10, 18.05, 19.00, 20.00

№11 «Угольная — Переслегино»

от ост. Угольная - 13.15 14.15 15.15 16.15 17.15 18.15 19.15

от Переслегино - 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.45

№12 «Дружбы — Майкино» с 16.10 от драмтеатра на Майкино, далее по расписанию

№13 «Райбольница — Льнозавод»

от ост. Райбольница - 11.15, 13.00, 14.50, 16.40, 18.30

от ост. Льнозавод - 12.00, 13.55, 15.45, 17.35, 19.20

С 2 по 9 января автобусы на городских маршрутах работают по расписаниям выходного дня

ГППО «Славяне»

31 декабря движение автобусов по пригородным маршрутам будет осуществляться по расписанию субботы. Отменяются рейсы автобуса по маршруту №126.

1 января движение автобусов по пригородным маршрутам отменяется.

2 января движение автобусов по пригородным маршрутам будет осуществляться согласно действующему расписанию.

Отменяются рейсы по маршрутам:

№ 105к «Великие Луки - Сенчиты», отправлением от ул. Дружба – 7.50

№ 106 «Великие Луки - Карцево», отправлением от Райбольницы - 6.45

№ 118 «Великие Луки - Крутовраг», отправлением от ул. Дружба - 6.20

№ 126 «Великие Луки - Максимиха - Дерганово», отправлением от ул. Дружба - 8.05, 16.20

№ 139 «Великие Луки - Назимово», отправлением от ост. Райбольница – 6.05.

С 3 по 7 января движение автобусов по пригородным маршрутам будет осуществляться по расписанию субботы. Отменяются рейсы автобуса по маршруту №126.

С 8 по 9 января движение автобусов по пригородным маршрутам будет осуществляться согласно действующему расписанию.