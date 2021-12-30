В Госдуму внесли законопроект о ежегодной предновогодней пенсионной выплате

16:51, 30 декабря 2021, ПАИ

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Законопроект о ежегодной предновогодней пенсионной выплате внесён на рассмотрение в Госдуму РФ. Данный документ опубликован 30 декабря в системе обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке к закону отмечено, что из-за высокого уровня инфляции реальные пенсии россиян, скорректированные с учетом роста цен, сокращаются уже много месяцев подряд.

Выплату будут получать работающие и неработающие получатели страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и «военных» пенсий. При этом предновогоднюю пенсионную выплату предлагается установить в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты. Финансирование предлагается осуществлять за счет средств федерального бюджета.