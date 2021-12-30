30 новых школьных автобусов получили образовательные учреждения Псковской области
30 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в торжественной церемонии передачи 30 школьных автобусов в образовательные учреждения региона.
Глава региона осмотрел поступившие транспортные средства – 25 автобусов ПАЗ и 5 марки GAZelle NEXT.
Отмечается, что это уже шестая партия автобусов, поступающих в Псковскую область в соответствии с распоряжениями правительства Российской Федерации в рамках государственной программы поддержки отечественных автопроизводителей.
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