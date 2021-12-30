Путин подписал закон о запрете списания соцвыплат за долги

16:28, 30 декабря 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете списания социальных выплат за долги. Соответствующие изменения следуют из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

С момента вступления закона в силу банки больше не смогут списывать социальные выплаты со счетов россиян в счет погашения задолженности без дих согласия. Кроме того, закон предусматривает, что гражданин, который является должником, может обратиться в банк с заявлением о сохранении заработной платы или иных доходов в размере прожиточного минимума.

Инициатива будет касаться не только разовых выплат, но и других видов соцпомощи. Например, пособий, которые положены беременным женщинам, находящимся в трудном положении.