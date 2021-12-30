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Общество

Контроль соблюдения масочного режима усилен в пригородных поездах в Псковской области

В Псковской области в пригородных поездах усилен контроль соблюдения масочного режима, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия пассажиров общественного транспорта в условиях распространения COVID-19 проходят регулярные масочные рейды.

В очередной раз сотрудники комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области совместно с Псковским линейным отделом МВД России на транспорте провели рейд по соблюдению масочного режима в пригородном поезде № 6555 Луга – Псков.

В результате рейдового мероприятия составлен один протокол об административном правонарушении. Проведенные ранее рейды показали, что большинство пассажиров носят средства индивидуальной защиты, однако встречаются и те, кто халатно относится к введенным мерам.

Региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству призывает пассажиров не пренебрегать средствами индивидуальной защиты для сохранения своего здоровья.

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