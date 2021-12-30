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Общество

Новый год в поездах дальнего следования встретят около 55 тысяч человек

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в пути следования будут находиться 450 поездов дальнего следования формирования Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК» - дочернее общество ОАО «РЖД»). Ожидается, что праздник в пути следования встретят порядка 55 тысяч пассажиров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Всего же, по прогнозам, в канун Нового года, 31 декабря, отправятся почти 190 тысяч человек, в том числе в составе туристических поездов АО «ФПК» «В Карелию», «Величие Севера» и «Новогодняя ночь».

Пассажиры кругового туристического поезда «Новогодняя ночь» отправятся вечером 31 декабря из Сочи на станцию Роза Хутор, где встретят долгожданный праздник в компании Деда Мороза из Великого Устюга, который прибудет на горнолыжный курорт на специальном поезде.

Путешественники, которые хотят встретить Новый год в необычной обстановке и увидеть красоты городов Русского Севера, отправятся в поездку на туристическом поезде № 928/927 «В Карелию» 30 декабря. Новогоднюю полночь они отметят в Петрозаводске. А в Великом Новгороде праздник смогут отметить путешественники, которые выберут железнодорожный круиз «Величие Севера».

Также 31 декабря во всех поездах дальнего следования маленькие пассажиры традиционно получат в подарок сладкие сувениры. Начальники поездов поздравят всех пассажиров по громкой связи. На мультимедийном поездном портале «Попутчик» можно будет посмотреть новогодние фильмы, аудиокниги, электронные книги и другой тематический контент. А в вагонах-ресторанах и вагонах-бистро – попробовать блюда из новогоднего меню: закуски, салаты, горячие блюда, а также десерты. Праздничное меню придется по душе всем, кто ждал зимних праздников. Каждое блюдо создавалось шеф-поварами с учётом предпочтений пассажиров. В зависимости от маршрута следования, в меню также включили блюда с учетом регионального колорита.

Пассажиры увидят поздравления от АО «ФПК» и на плакатах, которые разместят в поездах, прикассовых зонах и на мониторах в вагонах поездов.

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