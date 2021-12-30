Пенсионный фонд расширяет перечень предоставляемых мер соцподдержки

16:36, 30 декабря 2021, ПАИ

C января 2022 года Пенсионный фонд России будет предоставлять ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты и Роструд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

В соответствии с принятыми поправками в федеральное законодательство на ПФР возлагаются новые дополнительные функции и бюджетные полномочия по осуществлению некоторых мер социальной поддержки, которые сейчас исполняют региональные органы соцзащиты и Роструд на основании выплатных дел.

Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для пяти категорий россиян: неработающим гражданам, имеющим детей; лицам, подвергшимся воздействию радиации; реабилитированным лицам; инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским показаниям; военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.

Через Пенсионный фонд РФ с нового года будут назначаться следующие виды пособий для граждан, имеющих детей: ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет; пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации; единовременное пособие при рождении ребенка; единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

С полным перечнем передаваемых мер можно на сайте ПФР.

Назначать новые выплаты, компенсации и пособия Пенсионный фонд будет за счет организации межведомственного взаимодействия, то есть гражданам, уже получающим эти меры соцподдержки, назначенные выплаты будут производиться Пенсионным фондом РФ автоматически на реквизиты, указанные ранее. В этом случае обращаться в ПФР не требуется.

Если же гражданин имеет право на эти пособия, но ещё не воспользовался им, то с 1 января 2022 г. ему необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР или офис МФЦ.

В рамках подготовки к осуществлению этих полномочий в Псковской области проведена масштабная работа: на местах созданы рабочие группы с участием органов социальной защиты населения, проанализирован перечень передаваемых мер, предварительно согласованы проекты типовых форм соглашений об информационном взаимодействии и реестров передачи сведений. Разработаны стандарты предоставления мер социальной защиты (поддержки) для специалистов клиентских служб ПФР, на основе утвержденных паспортов. Продуман в деталях путь гражданина как в клиентской службе ПФР, так и в МФЦ.

Региональные органы соцзащиты предоставили в ПФР сведения о лицах, являющихся получателями передаваемых мер соцподдержки.

Новые дополнительные функции и бюджетные полномочия Фонда по осуществлению ряда мер социальной поддержки позволят оптимизировать процессы осуществления социальных выплат. В результате в стране будет внедрен единообразный подход к реализации мер соцподдержки, что также позволит повысить качество их предоставления.

Получить ответы на вопросы об отдельных мерах поддержки можно по телефонам регионального контакт-центра ПФР Отделения 8 800 600 01 76, 8 8112 69-64-08 либо по номеру единого контакт-центра взаимодействия с гражданами – 8 800 600 0000 (звонок бесплатный).

