Нарушения энергоснабжения ожидаются в Псковской области в ночь на 1 января

15:57, 30 декабря 2021, ПАИ

Нарушения энергоснабжения прогнозируются в Псковской области в ночь на 1 января. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

С 31 декабря по 1 января по области ожидается мокрый снег, местами ледяной дождь, гололед, усиление ветра. Возможно увеличение ДТП, нарушение энергоснабжения, падение слабозакрепленных конструкций.