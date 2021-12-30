Нарушения энергоснабжения ожидаются в Псковской области в ночь на 1 января
Нарушения энергоснабжения прогнозируются в Псковской области в ночь на 1 января. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
С 31 декабря по 1 января по области ожидается мокрый снег, местами ледяной дождь, гололед, усиление ветра. Возможно увеличение ДТП, нарушение энергоснабжения, падение слабозакрепленных конструкций.
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