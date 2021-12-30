Театральная касса в Пскове будет закрыта только 1 января

16:56, 30 декабря 2021, ПАИ

В новогодние праздники касса Псковского театра драмы им. А. С. Пушкина будет закрыта только 1 января, в остальные дни график работы кассы не изменится. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

31 декабря и с 2 января ежедневно касса будет работать с 9:30 до 21:00 (перерыв с 15:00 до 15:30).

Продажа билетов на официальном сайте театра ведется круглосуточно. С афишей можно ознакомиться здесь.

Театральная касса находится в главном здании театра по адресу: улица Пушкина, 13. Телефон кассы 8 (8112) 72-80-22.

