В Пскове на Октябрьской площади у главной ёлки водителей встречал Дед Мороз

17:11, 30 декабря 2021, ПАИ

В преддверии новогодних праздников на Октябрьской площади у главной ёлки Пскова участников дорожного движения встречал Дед Мороз, а сопровождали его Снегурочка и инспекторы ГИБДД. Об этом ПАИ сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Дорожные полицейские поздравили жителей и гостей нашего города с наступающим Новым годом. Юным пешеходам и пассажирам Дед Мороз подарил сладости и световозвращатели. Вручая детям подарки, инспекторы ГИБДД напоминали о правилах безопасного поведения на дорогах, в том числе о недопустимости игр вблизи проезжей части и необходимости использования световозвращающих элементов на одежде.

Водители также не остались без подарков, вместе с которыми получили и памятки с напоминаниями о соблюдении правил дорожного движения. Основное внимание в эти предновогодние дни обращено на недопущение управления транспортом в состоянии опьянения, соблюдение скоростного режима и правил перевозки пассажиров, а также правил проезда пешеходных переходов.