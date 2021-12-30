Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Губернатор Псковской области вручил награды великолукским спортсменам

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и спортивный журналист Олег Лаптев. Фото: «Великолукская правда. Новости»

Великолукские спортсмены и тренеры отмечены благодарностями губернатора. Об этом со ссылкой на клуб единоборств «Отечество – Псковская область» пишет районная газета «Великолукская правда. Новости».

Так, 28 декабря в БКЗ областной филармонии прошёл традиционный «Бал чемпионов». За спортивные заслуги и достижения благодарностями губернатора в 13 номинациях отмечены 167 лучших спортсменов и тренеров Псковской области, среди которых были воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены КСЕ «Отечество – Псковская область».

В номинации «Лучший спортсмен Псковской области» был отмечен Иван Веретенников.

В номинации «Лучший тренер Псковской области» были отмечены Ершов Павел Николаевич и Ткаченко Андрей Викторович.

В номинации «Лучшее освещение спортивного события» был отмечен спортивный журналист КСЕ «Отечество – Псковская область», пресс-секретарь Псковской областной федерации смешанного боевого единоборства ММА Лаптев Олег Сергеевич.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как планируете провести новогодние каникулы?
Проголосовать >>>

30 декабря 2021

Губернатор Псковской области вручил награды великолукским спортсменам
29 декабря 2021

Тренер по кудо Виталий Захария получил благодарственное письмо от губернатора Псковской области
29 декабря 2021

Владимир Путин и Александр Лукашенко сыграли в хоккей
28 декабря 2021

Видео: лучших спортсменов и тренеров региона чествовали на Балу чемпионов
27 декабря 2021

Алексей Гиацинтов из Пскова прошёл полосу препятствий на шоу «Русский ниндзя»
26 декабря 2021

Камила Валиева стала чемпионкой России с результатом выше мирового рекорда
25 декабря 2021

В Правительстве РФ утвердили правила предоставления субсидий на развитие студенческого спорта
23 декабря 2021

Фанаты «Зенита» выступили против паспортов болельщика

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...