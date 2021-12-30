Губернатор Псковской области вручил награды великолукским спортсменам

21:48, 30 декабря 2021, ПАИ

Великолукские спортсмены и тренеры отмечены благодарностями губернатора. Об этом со ссылкой на клуб единоборств «Отечество – Псковская область» пишет районная газета «Великолукская правда. Новости».

Так, 28 декабря в БКЗ областной филармонии прошёл традиционный «Бал чемпионов». За спортивные заслуги и достижения благодарностями губернатора в 13 номинациях отмечены 167 лучших спортсменов и тренеров Псковской области, среди которых были воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены КСЕ «Отечество – Псковская область».

В номинации «Лучший спортсмен Псковской области» был отмечен Иван Веретенников.

В номинации «Лучший тренер Псковской области» были отмечены Ершов Павел Николаевич и Ткаченко Андрей Викторович.

В номинации «Лучшее освещение спортивного события» был отмечен спортивный журналист КСЕ «Отечество – Псковская область», пресс-секретарь Псковской областной федерации смешанного боевого единоборства ММА Лаптев Олег Сергеевич.