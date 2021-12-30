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Общество

В Пскове появился инфостенд Пушкинского заповедника

В Псковском ТИЦ появился информационный стенд Пушкинского заповедника. Фото: информационная служба музея

С 30 декабря в Пскове в офисе Туристского информационного центра Псковской области (Октябрьский проспект, 14), работает стенд Пушкинского государственного заповедника. Об этом сообщила информационная служба музея. Здесь можно ознакомиться с разнообразными буклетами, мини-путеводителями, афишами и каталогами действующих выставок и другой рекламно-информационной и сувенирной продукцией, которую выпускает музей.

Так, сейчас на стенде представлена полная афиша новогодних и рождественских праздников в «Михайловском» на период со 2 по 9 января, и особо — анонсы двух новых новые выставок, которые откроются в научно-культурном центре Пушкинского заповедника (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) в первый же день этих зимних каникул.

Материалы на стенде будут регулярно обновляться.

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