Псковский водитель иномарки влетел под стоящий грузовик

23:19, 30 декабря 2021, ПАИ



В Пскове по адресу улица Труда, 36 произошло ДТП. Водитель Nissan Qashqai 1976 года рождения влетел под стоящий грузовик Iveco. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

От удара о фуру водитель автомобиля Nissan пострадал: его с переломами госпитализировали работники скорой помощи. Со слов очевидцев, он был в алкогольном опьянении.

На месте аварии работают спасатели, работники дорожно-патрульной службы и врачи скорой помощи.