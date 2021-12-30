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Происшествия

Псковский водитель иномарки влетел под стоящий грузовик

Иномарка заехала под грузовик в Пскове. Фото ПАИ


В Пскове по адресу улица Труда, 36 произошло ДТП. Водитель Nissan Qashqai 1976 года рождения влетел под стоящий грузовик Iveco. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

От удара о фуру водитель автомобиля Nissan пострадал: его с переломами госпитализировали работники скорой помощи. Со слов очевидцев, он был в алкогольном опьянении.

На месте аварии работают спасатели, работники дорожно-патрульной службы и врачи скорой помощи.

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