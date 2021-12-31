Полицейские поздравили воспитанников дома ребёнка с праздником
Сотрудники полиции в преддверии Нового года побывали в Печорском доме ребёнка и по сложившейся традиции поздравили детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В этот раз в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» представители УГИБДД привезли для подопечных новогодние подарки, фрукты и средства гигиены. С учётом действующих ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, дорожные полицейские передали их ребятам вместе с новогодними поздравлениями и пожеланиями через директора учреждения.
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