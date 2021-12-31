Псковичей предупредили об отключении электроснабжения в ночь с 31 декабря

09:49, 31 декабря 2021, ПАИ

В ночь с 31 декабря на 1 января возможно отключение электроснабжения в связи с мокрым снегом, ледяным дождём и усилением ветра. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Кроме того, губернатор попросил глав муниципалитетов и все оперативные службы держать ситуацию на контроле.