Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников: Пусть 2022 год принесёт новые успехи и достижения

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил всех псковичей с наступающим 2022 годом в своём видеообращении.

«Уважаемые жители Псковской области! Дорогие друзья!

Заканчивается непростой и насыщенный год. Он объединил в себе все трудности 2020-го и добавил новые масштабные вызовы, но жизнь такая, какая она есть, и в ней неизбежны сложности и испытания. Вместе с тем именно они помогают нам отбросить всё мелкое, незначительное и научиться ценить самое важное – жизнь, здоровье, семью, Родину.

Вызовы последних двух лет научили нас не отступать перед трудностями, быть сплочёнными и едиными и, что особенно важно, верить в себя и свои возможности. Уходящий год стал временем кропотливой и результативной работы на ближайшую перспективу и на будущее, при этом мы не только достигли серьёзных результатов, но и создали фундамент для новых достижений. Совместными усилиями мы сделали всё, чтобы 2021 год запомнился именно светлыми моментами.

Хочу выразить искреннюю признательность всем, кто достойно трудился, кто ответственно подходил к вопросам борьбы с ковидом, кто своей службой, работой, активной гражданской позицией помогал развивать нашу замечательную Псковскую область. Нам ещё многое предстоит сделать для её развития и преображения, но уже сейчас она уверенно меняется к лучшему, в чём и ваша большая заслуга. Искренне благодарен каждому, кто вносит свой вклад в развитие региона своими трудом и неравнодушием.

Желаю, чтобы наступающий год был для всех нас удачным, чтобы наши близкие, наши дети, наши родители были здоровы и счастливы.

Дорогие друзья! Новый год – тёплый семейный праздник, когда каждый из нас о чём-то мечтает, строит планы на будущее, думает о благополучии своих детей и близких. Пусть 2022 год принесёт новые успехи и достижения, яркие моменты и большие победы. Желаю, чтобы каждый день запоминался только положительными эмоциями и событиями.

Крепкого всем здоровья, сил и большого человеческого счастья!
С Новым годом! И пусть всё сбудется!»

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как планируете провести новогодние каникулы?
Проголосовать >>>

31 декабря 2021

Александр Котов: Пусть новый год будет наполнен общением, достижениями, познанием нового
31 декабря 2021

Сотрудники Росгвардии поздравили жителей псковской области с наступающим праздником

31 декабря 2021

Шесть человек умерли от COVID-19 за сутки в Псковской области

31 декабря 2021

«Полицейский Дед Мороз» поздравил детей в Великих Луках

31 декабря 2021

Полиция продолжает поиски великолучанки
31 декабря 2021

Михаил Ведерников: Пусть 2022 год принесёт новые успехи и достижения
31 декабря 2021

В приют «Шанс» за 2021 год поступило 182 собаки
31 декабря 2021

Александр Козловский: Желаю, чтобы все ваши сокровенные желания обязательно сбылись!


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...