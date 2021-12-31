Александр Козловский: Желаю, чтобы все ваши сокровенные желания обязательно сбылись!
Депутат Государственной Думы Александр Козловский поздравил псковичей с наступающими Новым годом и Рождеством в своём Instagram-аккаунте.
«Уходящий год был наполнен самыми разными событиями. Но, подводя итоги, мы можем смело сказать о том, что все вместе справлялись с трудностями. Они сделали нас сильнее и укрепили в нас веру в собственные силы, веру в командный дух.
Пусть в наступающем году откроются новые горизонты, произойдёт множество удивительных и приятных сюрпризов. Успешно продолжатся добрые начинания и воплотятся в жизнь поставленные задачи. Смело идите к новым вершинам, добивайтесь поставленных целей, никогда не сдавайтесь и всегда побеждайте!
Уважаемые жители Псковской области! Желаю, чтобы все ваши сокровенные желания обязательно сбылись! Здоровья вам и вашим близким! Большого счастья и всего самого доброго! С Новым годом!» — поздравил депутат.
Как планируете провести новогодние каникулы?
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