Любителя виски задержали в Пскове

11:11, 31 декабря 2021, ПАИ

Подозреваемого в краже двух бутылок виски задержали сотрудники Росгвардии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

30 октября в 12:22 в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны оперативно прибыл на место происшествия и задержал 35-летнего псковича, который похитил из торгового зала две бутылки виски. По факту хищения проводится проверка.