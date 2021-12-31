Любителя виски задержали в Пскове
Подозреваемого в краже двух бутылок виски задержали сотрудники Росгвардии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
30 октября в 12:22 в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.
Экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны оперативно прибыл на место происшествия и задержал 35-летнего псковича, который похитил из торгового зала две бутылки виски. По факту хищения проводится проверка.
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