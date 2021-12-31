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Общество

Полиция продолжает поиски великолучанки

Фото: УМВД России по Псковской области

Уголовный розыск ОМВД Росси по городу Великие Луки продолжает поиски пропавшей без вести Королевой Галины Павловны,1951 года рождения. По имеющимся данным, 23 августа 2019 года она ушла из дома. И до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид 70-75 лет, рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в черное платье с белым рисунком, коричневые туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Г.П. Королевой, просят обратиться по телефонам: 8906-223-11-28 - уголовный розыск, (8811-53) 5-27-94 -дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.

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