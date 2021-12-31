Шесть человек умерли от COVID-19 за сутки в Псковской области

11:55, 31 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области за прошедшие сутки от COVID-19 умерли шесть человек, выявили 120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в регионе коронавирусом заболел 71 381 человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«В Псковской области сохраняется тенденция к снижению заболеваемости. Спасибо всем, кто внес вклад в борьбу с инфекцией», - написал Михаил Ведерников.

На данный момент в области провели 715 757 исследований на коронавирус, 1 538 – за прошедшие сутки. Избавились от болезни в регионе за все время 67 704 пациента, 658 из них вылечились за прошедшие сутки. Умерли от коронавируса в Псковской области 1 257 человек.