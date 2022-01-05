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Общество

Пять вспышек прекрасного. Топ-5 событий 2021 года по версии зрителей и читателей ПАИ

Несмотря на многие сложности, 2021 год был богат на события. Псковское агентство информации предлагает топ-5 самых заметных событий с точки зрения зрительского внимания.

5 место

Злополучный COVID-19. К сожалению, пандемия не ушла из новостной повестки. А в некотором смысле даже усилила внимание к себе. Рекорды смертности, нерабочие дни, регистрация вакцины и, конечно, введение QR-кодов. Как псковичи относятся к вакцинации и чем грозит отказ от прививки – наши корреспонденты попытались разобраться в этом сюжете.

4 место

Спортивная жизнь нашей области в ушедшем году активно давала информационные поводы. Это и всероссийские соревнования по воркауту Workout Games Pskov 2021, и открытая тренировка спортсменов по маунтинбайку, и одиннадцатый чемпионат Ночной хоккейной лиги, Открытый кубок по велоспорту и многое другое. Среди них Кубок Псковской области (марафон) и региональные юношеские соревнования на длинные дистанции по гребле на байдарках и каноэ.

3 место

Опросы – добрая традиция нашей редакции. Мнения простых прохожих всегда интригуют и отражают реальные точки зрения на те или иные темы. В 2021 году их было немало, но особый отклик у зрителей вызвал опрос к Первому сентября.

2 место

Культурная жизнь, несмотря на тяжёлую ситуацию, смогла подарить жителям и гостям города Пскова огромный спектр эмоций. Выставки, фестивали, спектакли, выступления знаменитых артистов и один из любимых публикой фестиваль «Музыка на воде».

1 место

Самым масштабным из множества событий уходящего года, несомненно, можно назвать Второй международный кинофестиваль «Западные ворота». Знаменитые актёры, режиссёры, продюсеры и деятели киноиндустрии посетили Псков и подарили всем большой праздник кино. Псковское агентство информации внимательно следило за всеми деталями этого торжества. Наши «Дневники кинофестиваля» стали отличным его дополнением и достойны того, чтобы их пересмотреть.

 

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