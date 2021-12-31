Путин подписал закон о запрете списания соцвыплат за долги

12:48, 31 декабря 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запретит автоматические списания социальных выплат в счёт погашения долгов россиян. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Без получения дополнительного согласия заёмщика банк не сможет списывать единовременные социальные выплаты в счёт погашения задолженности по потребительским кредитам.

Издание ТАСС отметило, что к разработке документа приступили после того, как глава государства на съезде партии «Единая Россия» призвал парламентариев защитить от автоматического списывания соцвыплаты. Соавтором инициативы был первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак, который отметил, что речь идёт о социальных выплатах «всем, кому президентом или правительством решено оказать помощь».

Кроме того, пособия и выплаты гражданам, имеющим детей, беременным женщинам, осуществляемые за счёт средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, выплаты президента и Правительства РФ также не могут подвергнуться взысканию.

Закон предусматривает, что должник вправе обратиться в банк, который исполняет требования о взыскании денежных средств или об их аресте, с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ. Указанный прожиточный минимум может быть сохранён банком или иной кредитной организацией только на одном из счетов должника.