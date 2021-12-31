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Директор псковского «Экопрома» Александр Киселев поздравил псковичей с наступающим Новым годом

Директор псковского филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселев поздравил псковичей с наступающим Новым годом.

«Для каждого из нас эти праздники - время надежд и мечтаний, время достижения новых целей, обретение новых сил и вдохновения. Новогодняя ночь - это тепло домашнего очага и любовь близких людей. Этот день мы ждем с особым трепетом, подводя итоги, вспоминая достигнутые цели, реализованные идеи, планы, запечатлев в памяти печали и радости прошедшего года.

От всего нашего коллектива, от коллектива группы компаний «Мехуборка» и от себя лично хочется пожелать вам уверенности в завтрашнем дне, благополучия, чтобы с вами всегда были надежные и верные друзья. Пусть в наступающем году вас ждут незабываемые встречи, блестящие идеи, пусть ваш дом наполнится миром и добротой, пусть в это тяжелое время все ваши близкие и родные будут здоровы, пусть все неудачи останутся в прошлом, а Новый год с чистого листа начнет писать для всех нас новую, счастливую жизнь.

С праздником! С Новым годом!»

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