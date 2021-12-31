Водитель иномарки влетел в столб в Псковском районе

13:33, 31 декабря 2021, ПАИ

В районе Уграды водитель автомобиля «Форд Фокус» не справился с управлением. В результате автомобиль совершил съезд в кювет и произошло столкновение с осветительным столбом. Пострадавших нет. Об этом сообщил Тelegram-канал «Псковская сводка».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Прибывшие на место происшествия сотрудники аварийно-спасательной службы оказали помощь водителю.

На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи, ДПС и аварийно-спасательной службы.