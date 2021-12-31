Публикуем видео с места столкновения джипа и рейсового автобуса в Печорском районе

13:53, 31 декабря 2021, ПАИ

Публикуем видео с места столкновения джипа и рейсового автобуса в Печорском районе возле деревни Кудина Гора.

В результате ДТП пострадал водитель автобуса и водитель легкового автомобиля. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи оказали медицинскую помощь водителю автобуса, который отказался от дальнейшей госпитализации, а водителя автомобиля госпитализировали с различными травмами.