Укравшего алкоголь мужчину задержали в Великих Луках

14:27, 31 декабря 2021, ПАИ

Подозреваемого в краже бутылки коньяка задержали сотрудники Росгвардии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

30 декабря в 21:25 в Великих Луках в магазине на улице Первомайской сработала кнопка тревожной сигнализации.

Экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны оперативно прибыл на место происшествия и задержал 54-летнего великолучанина, который похитил из торгового зала бутылку коньяка. По факту хищения проводится проверка.