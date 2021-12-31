Укравшего алкоголь мужчину задержали в Великих Луках
Подозреваемого в краже бутылки коньяка задержали сотрудники Росгвардии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
30 декабря в 21:25 в Великих Луках в магазине на улице Первомайской сработала кнопка тревожной сигнализации.
Экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны оперативно прибыл на место происшествия и задержал 54-летнего великолучанина, который похитил из торгового зала бутылку коньяка. По факту хищения проводится проверка.
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