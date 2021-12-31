Дед Мороз специального назначения поздравил детей росгвардейцев
В Псковской области продолжается Всероссийская ведомственная акция Росгвардии «Дед Мороз специального назначения». Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Сегодня Дед мороз специального назначения встретился с детьми росгвардейцев. Дети прочли стихи, исполнили веселые песни и даже сыграли на скрипке. Дед Мороз и Снегурочка подарили детям не только сладкие подарки, но и положительные эмоции.
Дед Мороз специального назначения поздравил детей с наступающим Новым годом и пожелал ребятам заниматься спортом, слушаться родителей и дал советы по безопасному поведению во время зимних каникул.
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