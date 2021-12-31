Михаил Ведерников исполнил мечты еще трех юных жителей Псковской области

16:25, 31 декабря 2021, ПАИ

В преддверии Нового Года исполнились мечты еще трех участников региональной «Елки желаний». Заветные желания Ангелины, Ярослава и Даниила — воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района — исполнил Губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В Администрации региона он вручил ребятам долгожданные подарки. Ангелина и Ярослав получили из рук Главы региона фотоаппарат и велосипед. Даниилу, который не смог приехать из-за болезни, подарок (фотоаппарат) передадут.

Напомним, ежегодная региональная акция «Елка желаний» проводится при поддержке Благотворительного Фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги». В ней принимают участие дети из социальных учреждений региона. Мечты ребят исполняют представители региональной и муниципальной властей, депутаты, общественники, а также представители бизнес-сообщества.

Начиная с 2019 года, совместными усилиями удалось осчастливить несколько сотен детей, находящихся в непростой жизненной ситуации.

Напомним, в этом году Губернатор снял с новогодней «Елки желаний» 8 шаров-открыток с мечтами юных жителей Псковской области.