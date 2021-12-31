Губернатор Михаил Ведерников помог осуществить желания юных великолучан

17:23, 31 декабря 2021, ПАИ

Под Новый год, 31 декабря, осуществились заветные желания нескольких ребят из Великих Лук. От имени Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова им вручили подарки в рамках региональной предновогодней акции «Елка желаний», которая проводится при поддержке Благотворительного Фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Ранее Глава региона снял с новогоднего дерева 8 шаров-открыток с мечтами юных жителей Псковской области. Среди этих счастливчиков оказалось и несколько великолучан. И сегодня их заветные мечты осуществились.

Первыми, к кому пришли с сюрпризом, стали Лера и Таня. Как рассказала их мама Екатерина Ковалева, Лера мечтала о квадрокоптере, а Таня хотела куклу. «Написали в адрес Губернатора, и даже не верили, что наши желания исполнятся, — рассказала Екатерина. — С нами произошло настоящее чудо, эмоции просто переполняют».

Получить подарок от Руководителя региона посчастливилось также юной великолучанке Лизе Козлович. Девочка грезила о скейтборде, и сегодня ее давняя мечта исполнилась. В акции «Елка желаний» семья участвовала впервые. «Я услышала от знакомой о такой программе, в прошлом году мы не попали, потому что не успели, — поделилась мама Лизы Ольга. — Я спросила свою дочь, чего она хочет, и она сказала: скейтборд. Совсем не ожидали, что получим подарок от Главы региона. 31 декабря, и тут такое чудо! Когда мы узнали, испытали радость и настоящее удивление!»

Добавим, что в 2019 году Псковская область стала одним из немногих субъектов РФ, которые начали проводить полномасштабные мероприятия акции «Елка желаний» на региональном уровне.