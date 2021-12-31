Губернатор Михаил Ведерников помог осуществить желания юных великолучан
Под Новый год, 31 декабря, осуществились заветные желания нескольких ребят из Великих Лук. От имени Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова им вручили подарки в рамках региональной предновогодней акции «Елка желаний», которая проводится при поддержке Благотворительного Фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
Ранее Глава региона снял с новогоднего дерева 8 шаров-открыток с мечтами юных жителей Псковской области. Среди этих счастливчиков оказалось и несколько великолучан. И сегодня их заветные мечты осуществились.
Первыми, к кому пришли с сюрпризом, стали Лера и Таня. Как рассказала их мама Екатерина Ковалева, Лера мечтала о квадрокоптере, а Таня хотела куклу. «Написали в адрес Губернатора, и даже не верили, что наши желания исполнятся, — рассказала Екатерина. — С нами произошло настоящее чудо, эмоции просто переполняют».
Получить подарок от Руководителя региона посчастливилось также юной великолучанке Лизе Козлович. Девочка грезила о скейтборде, и сегодня ее давняя мечта исполнилась. В акции «Елка желаний» семья участвовала впервые. «Я услышала от знакомой о такой программе, в прошлом году мы не попали, потому что не успели, — поделилась мама Лизы Ольга. — Я спросила свою дочь, чего она хочет, и она сказала: скейтборд. Совсем не ожидали, что получим подарок от Главы региона. 31 декабря, и тут такое чудо! Когда мы узнали, испытали радость и настоящее удивление!»
Добавим, что в 2019 году Псковская область стала одним из немногих субъектов РФ, которые начали проводить полномасштабные мероприятия акции «Елка желаний» на региональном уровне.
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