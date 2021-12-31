На МКС в невесомости космонавты соорудили новогодний салат

19:16, 31 декабря 2021, ПАИ

Новый год — праздник космического масштаба. Его с нетерпением ждут и на Земле, и на МКС. Команда станции отметит его три раза — по часовым поясам, родным для россиян, американцев и астронавта из Германии, сообщает Первый канал.

В этом году застолье по-русски. Проводить 2021-й надо с размахом. Год ведь особенный: первая в история киномиссия на орбите — настоящий вызов и для Первого канала, и для Роскосмоса, и для командира киноэкипажа Антона Шкаплерова, который теперь вместе с Петром Дубровым показал и свой кулинарный талант.

Провожая взглядом Землю в иллюминаторе и зная, что сейчас на кухне, наверное, в каждой российской семье укладывают слоями селёдку под шубой, российские космонавты решили: их новогодний стол будет как дома. Ну или почти.

«Сложность начинается уже с того, что у нас нет тарелок в привычном понимании», — говорит космонавт Пётр Дубров.

И ведь по традиции нужна не просто тарелка, а практически тазик. С этой миссией российский экипаж справляется в считаные минуты — на пластиковой подставке с помощью скотча закрепляют цилиндр.

В вакуумные пакеты добавляют воды. А селёдка – она и в космосе селёдка. В орбитальном рационе нашлись консервы. И вот Пётр Дубров укладывает первый слой из рыбы, парящей в невесомости. Свежую луковицу пришлось нарезать в пакете. К слову, так процесс не вызвал ни слезинки.

«Аккуратненько выкладываем тоненький слой картофельного пюре, который у нас будет связующим», — рассказывает космонавт Пётр Дубров.

Орбитальный рецепт всё же адаптированный. В ход пошла картошка из консервной банки с надписью «Свинина с картофелем». Свёкла — из салата «Витаминный. Мичуринский».

«Из украшений у нас, к сожалению, подходящими оказались только оливки», — говорит Антон Шкаплеров.

Впору адаптировать и название, ведь получилась, скорее, «селёдка в скафандре».

«Стол у нас будет по-настоящему новогодний, но только без шампанского: на станции сухой закон», — рассказал Пётр Дубров.

К столу наши космонавты уже пригласили коллег из НАСА и Европейского космического агентства.

«Друзья, в оставшиеся часы мы хотим, чтобы вы все успели погрузиться в это волшебное предновогоднее настроение и сказали тёплые слова поздравлений тем, кто их ждёт», — пожелал командир МКС-66 Антон Шкаплеров.

«А мы желаем вам в новом, 2022 году здоровья, стойкости и новых достижений. Будьте дружны и счастливы! С Новым годом!» — поздравил бортинженер МКС-66 Пётр Дубров.

Новый год всё ближе, вот и средства наблюдения Роскосмоса за космическим пространством зафиксировали передвижение Деда Мороза над территорией России. Ведомство отчиталось: полёт проходит по программе.