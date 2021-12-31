Глава региона отреагировал на обращения великолучан по поводу украшения города

21:17, 31 декабря 2021, ПАИ

В своём еженедельном видеообращении губернатор ответил на несколько вопросов, отобранных Центром управления регионом, который круглосуточно анализирует оперативную ситуацию в социальных сетях и фиксирует наиболее актуальные проблемы. В этот раз почти половина обращений касалась города Великие Луки, в частности главной новогодней ели. Об этом сегодня пишет районная газета «Великолукская правда. Новости».

«Прежде всего жители продолжают жаловаться на качество новогодних украшений: на главной ёлке не горит часть огней, гирлянды в городе установлены некрасиво и неряшливо. Могу сказать, что это и моя боль тоже. Великие Луки получили существенную сумму на создание новогодней атмосферы. Ровно столько же, сколько и город Псков. Очень жаль, что городская администрация не справилась с поставленными задачами даже после многочисленных замечаний и выезда туда специалистов из Пскова. Тут, что называется, без комментариев. Надеюсь, что к празднику порядок будет наведён», – высказался глава региона.