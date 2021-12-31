Прокуратура занялась проверкой задержки более 20 авиарейсов в аэропорту Пулково

21:44, 31 декабря 2021, ПАИ

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с задержкой рейсов в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом соощают «Известия» в своём Telegram-канале.

Задержаны вылеты более 20 рейсов.

Некоторые пассажиры не могут улететь уже более трёх часов. По их словам, с ними не связывались представители авиакомпании. Пассажиры опасаются, что им придётся встретить Новый год прямо в аэропорту.